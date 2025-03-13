"Я думаю, это произойдет": Трамп заявил, что США аннексируют Гренландию

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президенту США был задан вопрос о его надеждах аннексировать Гренландию.

"Я думаю, что это произойдет", - сказал Трамп.

"Раньше я об этом не задумывался, но сейчас я сижу с человеком, который может сыграть очень важную роль. Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности", - заявил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп снова высказался о позиции Соединенных Штатов по присоединению Гренландии.

"Мы поддерживаем ваше право на будущее. И мы будем рады, в случае если вы хотите сделать Гренландию новым штатом США.

Мы сделаем все возможное, чтобы включить Гренландию в список Штатов. Гренландия будет нашей так или иначе. Люди Гренландии будут в безопасности с нами", - заявил в своем выступлении Дональд Трамп.

Добавим, что в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января этого года Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его. Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

А сейчас, как пишет Русская служба Би-би-си, на выборах в Гренландии побеждает партия, выступающая за независимость острова.