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Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?

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Гренландия
Гренландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Дональд Трамп пытался купить Гренландию на излете своего первого президентского срока, но Дания отказалась продавать — как и 80 лет назад. Теперь Трамп вернулся к этой идее еще до возвращения в Белый дом, но уже с угрозами.

За прошедшие пять лет военное и экономическое значение самого большого острова на планете только увеличилось. Все из-за глобального потепления, агрессии России против Украины и усиления военных и экономических позиций Китая — главного соперника США.

Чем так приглянулась Гренландия Трампу?

Чем богата Гренландия

Более 80% территории острова покрыто льдом. Население — всего около 60 000 человек. Но у берегов довольно рыбы, а в недрах много всего полезного. И с таянием ледников добывать ископаемые все проще.

В Гренландии есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым США вот уже 8 лет ведут торговую войну, и Трамп угрожает усилить давление.

Китай в ответ на угрозы Трампа ограничил в декабре поставки в Америку галлия, германия и сурьмы, которые широко применяются в оборонной промышленности.

США — самая богатая страна на планете, мировой лидер в высоких технологиях и крупнейший в мире производитель нефти. Для сохранения этих лавров Гренландия Америке как нельзя кстати.

О чем прямо и говорит Трамп. Гренландия нужна Америке "для обеспечения экономической безопасности", сказал Трамп на этой неделе и прямо отказался исключить применение военной силы для аннексии острова.

Как Гренландия поможет США сдержать Россию и Китай

Остров расположен в стратегически важной Арктике. Через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, причем географически она гораздо ближе к последней, хоть и является автономной территорией европейской Дании.

У США есть военная база на острове со времен холодной войны с СССР. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять Китаю и России.

Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния. Купить себе, чтобы не досталась врагу.

Участок Атлантического океана между Гренландией, Исландией и Великобритании (Фареро-Исландский рубеж, или GIUK) — главная линия обороны на море в случае военного конфликта России с Европой.

"GIUK, возможно, важнейшее для НАТО узкое место в мировом океане. Этот рубеж нужно контролировать и патрулировать, а в случае войны — иметь возможность перекрыть его для защиты морских путей доставки войск и техники из Америки в Европу", — отмечает британский военный аналитик Майк Мартин.

Этот же участок океана имеет ключевое значение для торгового флота. Последнее десятилетие выдалось самым жарким в истории, и глобальное потепление делает актуальной идею арктического торгового пути.

Им особо интересуется мировая фабрика — Китай. Он же собирался строить два аэропорта в Гренландии в 2018 году — но тогда Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Зачем Гренландия Трампу?

Трамп — потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но в качестве президента он еще в прошлый раз обещал не относиться к Гренландии как к своему любимому острову — Манхэттену.

Однако личные интересы Трампа не ограничены деньгами. Покупка Гренландии позволит ему войти в историю наряду с президентами Эндрю Джонсоном и Томасом Джефферсоном, которые купили для США Аляску и Луизиану.

США не прирастали землями с 1947 года, когда при президенте Гарри Трумэне Америке перешли небольшие острова в Тихом океане после поражения Японии во Второй мировой войне.

Сколько стоит Гренландия?

Земли, да еще и с людьми, давно не продаются в таких масштабах, поэтому рыночную цену определить непросто. Но можно прикинуть.

Джефферсон купил у французов Луизиану в начале XIX века за 15 млн долларов, а через полвека Джонсон выторговал Аляску у русских вдвое дешевле. Трумэн предлагал Дании 100 млн в 1946-м.

Даже с поправкой на инфляцию на эти деньги сейчас не купить и дом на Манхэттене, не то что остров. Разумнее ориентироваться на текущие цены несельскохозяйственной земли в США. Сопоставимая с Гренландией по площади Луизиана тогда будет стоить не менее 1 триллиона долларов.

А с учетом экономического и стратегического потенциала арктического острова цена может быть и в несколько раз выше.

Правда, Дания ничего продавать не собирается, и деньги ей не нужны.

К тому же, последнее слово все равно за Гренландией. Она уже больше 300 лет под контролем Дании, и до сих пор не порывалась отказаться от ненавязчивого союза и дотаций на сотни миллионов долларов в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210016-chem-vazhna-grenlandiya-i-zachem-ona-trampu/

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