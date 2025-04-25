"Перепишите правила": в официальном магазине Дональда Трампа появились кепки "Trump 2028"

На сайте официального магазина президента США Дональда Трампа появились товары с надписью "Trump 2028" - в 2028 году состоятся следующие выборы президента, передает NUR.KZ.

Покупателям предлагают купить кепки, футболки и охладители для напитков красного цвета с надписью "Trump 2028".

"Будущее выглядит ярко! Перепишите правила с помощью шапки с высокой короной Trump 2028", — говорится в описании к кепке. Аналогичная надпись содержится и в описании к футболке.

Товары в магазине Трампа. Скриншот: trumpstore.com

Стоимость футболки начинается от 50 долларов (26 тыс. тенге), кепки - 36 долларов (18,6 тыс. тенге), охладителя для напитков - 18 долларов (9 тыс. тенге).

Напомним, в конце марта во время интервью Трамп заявил, что многие хотели бы видеть его в качестве президента на третьем сроке. В этом же интервью журналисты спросили о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост, а затем передаст эту роль Трампу. Трамп ответил, что "это один из методов, но есть и другие". Пояснять, какие это методы, Трамп отказался.

Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

К слову, член Республиканской партии Энди Оглс уже внес в Палату представителей законопроект, который начнет длительный процесс корректировки текста 22-й поправки и позволит президенту, который занимает пост во второй раз, но не подряд, избираться на третий срок.

Пока же единственным президентом США, прослужившим более двух сроков, был Франклин Рузвельт. 22-я поправка была ратифицирована в 1951 году уже после его смерти.

Подробнее о 22-й поправка, которая мешает Трампу баллотироваться на новый срок, читайте здесь.