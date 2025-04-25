Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перепишите правила": в официальном магазине Дональда Трампа появились кепки "Trump 2028"

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

На сайте официального магазина президента США Дональда Трампа появились товары с надписью "Trump 2028" - в 2028 году состоятся следующие выборы президента, передает NUR.KZ.

Покупателям предлагают купить кепки, футболки и охладители для напитков красного цвета с надписью "Trump 2028".

"Будущее выглядит ярко! Перепишите правила с помощью шапки с высокой короной Trump 2028", — говорится в описании к кепке. Аналогичная надпись содержится и в описании к футболке.

Товары в магазине Трампа
Товары в магазине Трампа. Скриншот: trumpstore.com

Стоимость футболки начинается от 50 долларов (26 тыс. тенге), кепки - 36 долларов (18,6 тыс. тенге), охладителя для напитков - 18 долларов (9 тыс. тенге).

Напомним, в конце марта во время интервью Трамп заявил, что многие хотели бы видеть его в качестве президента на третьем сроке. В этом же интервью журналисты спросили о возможном сценарии, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост, а затем передаст эту роль Трампу. Трамп ответил, что "это один из методов, но есть и другие". Пояснять, какие это методы, Трамп отказался.

Как поясняли СМИ, Трамп мог бы инициировать внесение поправок в Конституцию, чтобы отменить ограничение для президентов баллотироваться лишь на два срока, но сделать это будет крайне тяжело. Для внесения таких поправок потребуется согласие 2/3 Конгресса или 2/3 всех штатов.

К слову, член Республиканской партии Энди Оглс уже внес в Палату представителей законопроект, который начнет длительный процесс корректировки текста 22-й поправки и позволит президенту, который занимает пост во второй раз, но не подряд, избираться на третий срок.

Пока же единственным президентом США, прослужившим более двух сроков, был Франклин Рузвельт. 22-я поправка была ратифицирована в 1951 году уже после его смерти.

Подробнее о 22-й поправка, которая мешает Трампу баллотироваться на новый срок, читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239155-perepishite-pravila-v-oficialnom-magazine-donalda-trampa-poyavilis-kepki-trump-2028/