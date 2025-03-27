Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Введу более жесткие пошлины": Трамп пригрозил ЕС из-за возможного сотрудничества с Канадой

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США", передает NUR.KZ. Пост опубликован в Truth Social.

"Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины - гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас", - написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей, произведенных не в США.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

До этого, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

А 10 марта в Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечалось, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами. Кто от нее уже пострадал, ранее рассказывала Русская служба BBC.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230986-vvedu-bolee-zhestkie-poshliny-tramp-prigrozil-es-iz-za-vozmozhnogo-sotrudnichestva-s-kanadoy/