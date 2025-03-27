"Введу более жесткие пошлины": Трамп пригрозил ЕС из-за возможного сотрудничества с Канадой

Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США", передает NUR.KZ. Пост опубликован в Truth Social.

"Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины - гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас", - написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей, произведенных не в США.

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из ЕС, в том числе и автомобили. Тогда американский президент довольно жестко высказался в отношении ЕС, заявив, что этот союз был создан для того, чтобы навредить США, и они (страны ЕС), по словам главы государства, изначально настроены враждебно по отношению к Штатам.

До этого, 1 февраля, США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

А 10 марта в Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечалось, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами. Кто от нее уже пострадал, ранее рассказывала Русская служба BBC.