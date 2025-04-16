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Белый дом: Китаю грозят пошлины до 245% на импорт в США

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Белый дом в Вашингтоне
Белый дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Дональд Трамп поручил оценить влияние импорта минералов на нацбезопасность США. В указе озвучена вероятность повышения пошлин для КНР до 245%, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале расследования по влиянию импорта переработанных критически важных минералов и их производных продуктов на национальную безопасность Штатов. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Зависимость Соединенных Штатов от импорта и уязвимость наших цепочек поставок повышают потенциальные риски для национальной безопасности, готовности к обороне, стабильности цен, экономического процветания и устойчивости.

Иностранные производители занимаются манипулированием ценами, создают избыточные мощности и произвольно ограничивают экспорт, используя свое доминирование в цепочке поставок в качестве инструмента геополитического и экономического влияния на Соединенные Штаты", - отмечается в указе.

В пример приводится Китай, который несколько месяцев назад запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и других ключевых высокотехнологичных материалов, имеющих потенциальное военное применение.  

"Только на этой неделе Китай приостановил экспорт шести тяжелых редкоземельных металлов, а также редкоземельных магнитов, чтобы перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автопроизводителей, производителей аэрокосмической техники, компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру", - говорится в указе.

Здесь же упоминается день, когда Дональд Трамп ввел 10-процентный тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки.

"Более 75 стран уже обратились к нам с предложением обсудить новые торговые соглашения. В результате на фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры.

В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", - указано в документе.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин.

А Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам.

"Никто не сможет "соскочить с крючка" за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас. Особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех", - заявил он.

Накануне стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Уже сегодня американские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236155-belyy-dom-kitayu-grozit-poshlina-do-245-na-import-v-ssha/