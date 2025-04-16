Трамп против Лиги плюща. Почему Гарвард лишился федеральных грантов

Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и «аудите взглядов» студентов и сотрудников — и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование?

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«Университет не будет жертвовать своей независимостью»

В понедельник, 14 апреля, один из самых престижных американских университетов — Гарвард — отказался выполнять требования администрации президента, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников».

«Университет не будет жертвовать своей независимостью или отказываться от своих конституционных прав», — прокомментировал это решение президент Гарварда Алан Гарбер.

«Ни одно правительство — вне зависимости от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать, что частные университеты могут преподавать, кого они могут принимать и нанимать, и в какой области проводить исследования», — добавил Гарбер.

В ответ на это министерство образования США объявило о заморозке финансирования: 2,2 млрд долларов в многолетних грантах и 60 млн долларов, положенных по контрактам.

«Сегодняшнее заявление Гарварда подтверждает вызывающее беспокойство иждивенческое мировоззрение, которое присуще самым престижным университетам и колледжам нашей страны, что федеральные инвестиции не подразумевают ответственности за соблюдение гражданских свобод», — говорится в заявлении Объединенной рабочей группы по борьбе с антисемитизмом.

«Нарушение учебного процесса, которое, как чума, охватило кампусы в последние годы, неприемлемо. Притеснение студентов-евреев недопустимо. Элитным университетам пора всерьез взяться за эту проблему и взять на себя обязательства по внедрению значимых изменений, если они хотят продолжать получать поддержку от налогоплательщиков».

Аудит взглядов

Незадолго до этого — в пятницу, 11 апреля, — администрация президента США направила Гарберу письмо (.pdf) с рядом требований.

«В последние годы Гарвард не соответствовал ни интеллектуальным требованиям, ни принципам гражданских свобод, которые оправдывают федеральное финансирование», — говорится в документе, подписанным представителями управления общих служб, министерства образования и министерства здравоохранения и социальных служб.

Администрация потребовала ввести ряд изменений к августу 2025 года — и следовать им как минимум до конца 2028 года. Среди них:

сократить влияние студентов и внештатных сотрудников, в том числе сотрудников и административного персонала, которые больше привержены активизму, а не науке;

прекратить учитывать расовую принадлежность, пол, цвет кожи, религию или страну происхождения при найме сотрудников, а при приеме студентов — расовую принадлежность, цвет кожи и страну происхождения;

разработать систему, которая позволит предотвратить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям и институтам, предписанным в Конституции США и Декларации независимости, включая студентов, которые поддерживают терроризм или антисемитизм»;

нанять стороннюю компанию для «аудита взглядов»: в каждом департаменте должно быть представлено «разнообразие взглядов» как среди студентов, так и среди сотрудников;

провести аудит (опять же, с привлечением сторонних экспертов) программ, которые были замечены в «вопиющем антисемитизме» и других предубеждениях. Среди них — Школа богословия, Высшая школа педагогических наук, департамент ближневосточных языков и культуры и клиника международных прав человека при Гарвардской школе права;

запретить ношение масок (СМИ отмечают, что это ставит под удар участников пропалестинских протестов);

ужесточить дисциплину на территории кампусов.

В документе неоднократно упоминается 7 октября 2023 года.

В этот день ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек, и захватил 251 заложника. Израиль ответил вторжением в сектор Газа, жертвами которого, по оценкам подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, стали более 50 тыс. мирных жителей.

Война между Израилем и ХАМАС спровоцировала многочисленные — по большей части пропалестинские — студенческие протесты в университетах Европы и США.

Студенты-евреи рассказывали Палате представителей об антисемитизме, притеснениях и нападениях со стороны пропалестинских активистов на территориях американских университетов. Они говорили, что чувствуют себя небезопасно на кампусе из-за роста антисемитизма.

В январе 2024 года студенты Гарварда даже подали иск против университета, обвинив в травле и запугивании не только студентов, но и сотрудников университета.

Дело так и не дошло до суда: Гарвард и студенты достигли соглашения, в рамках которого университет принял рабочее определение антисемитизма Международного альянса в память о Холокосте, пообещал ежегодно в течение пяти лет предоставлять отчеты о действиях в ответ на сообщения о травле и преследовании и заключил официальное партнерство с израильским университетом.

Протесты и реакция

Протесты на территории Гарварда начались еще в октябре 2023 года, когда несколько сотен студентов собрались у здания Школы бизнеса и скандировали «Свободу Палестине».

Затем последовали возведение палаточного городка, забастовка на церемонии вручения дипломов и другие акции меньшего масштаба.

Реакция администрации университета как на конфликт Израиля и ХАМАС, так и на студенческие протесты, вызвала много критики.

Вскоре после нападения ХАМАС группа студентов Гарварда выпустила заявление, в котором возложила «полную ответственность за все происходящее насилие» на Израиль.

Руководство университета медлило со своей реакцией — и в итоге официальное заявление, которое было опубликовано после студенческой декларации, было полно общих слов о боли, беспокойстве и поддержке.

Но в нем отсутствовало самое важное, по мнению многих критиков и доноров Гарварда: осуждение заявления студентов.

За этим последовала череда новостей о том, как различные доноры (в основном те, у которых есть крепкие связи с Израилем) отказались от своих пожертвований университету.

В итоге Клодин Гей — первая чернокожая женщина-президент Гарварда, вступившая в эту должность лишь в июле 2023 года, — подала в отставку в январе 2024 года.

Впрочем, к ее отставке привела не только позиция университета в палестино-израильском конфликте, но и обрушившиеся на Гей обвинения в плагиате (которые она, впрочем, отвергала).

Во главе университета Гей сменил Алан Гарбер. Он старался восстановить отношения с донорами (не всегда успешно) и занять более нейтральную позицию.

В мае 2024 года руководство университета приняло решение отказаться от любых публичных заявлений на общественные или политические темы, если только они напрямую не затрагивают «само функционирование университета».

Требования администрации Трампа, очевидно, подходят под это исключение.

Что происходит в других университетах

Гарвард — не единственный американский университет, к которому администрация Трампа выдвинула подобные требования.

Еще в декабре 2023 года президенты Гарварда, университета Пенсильвании и Массачусетского технологического университета отвечали в Конгрессе на вопросы об антисемитизме, пропалестинских протестах и защите студентов-евреев 5 декабря 2023 года.

Всего, как пишет The Harvard Gazette, министерство образования отправило письма 60 университетам. Ведомство обвиняет заведения в том, что они не следуют антидискриминационным принципам, которые гарантирует VI глава Закона о гражданских правах 1964 года.

Колумбийский университет

В марте 2025 года администрация президента США отобрала у Колумбийского университета федеральное финансирование в размере 400 млн долларов, обвинив заведение в антисемитизме.

Вслед за этим университет согласился (.pdf) подчиниться нескольким требованиям правительства, в частности, запретить использование масок, используемых «для сокрытия личности».

В университете также согласились «расширить интеллектуальное разнообразие» среди сотрудников, нанять 36 дополнительных офицеров полиции для работы на территории кампуса и назначить нового старшего заместителя проректора, который займется «тщательным анализом» программ в университете, начиная с курсов о Ближнем Востоке.

Пока что о восстановлении финансирования, правда, речь еще не зашла. В администрации Трампа назвали решение Колумбийского университета «первым позитивным шагом».

Принстон

В начале апреля президент университета Принстон Кристофер Айсгрубер рассказал, что администрация президента заморозила 210 млн долларов в грантах — также из-за обвинений в антисемитизме.

Правда, по его словам, правительство не выдвинуло никаких требований к Принстону, так что Айсгрубер не готов пока говорить о том, как его университет ответит на возможные претензии.

«Я считаю, что самое главное для нас — это защитить академические свободы», — сказал он New York Times.

Корнеллский университет

Корнелл (Лига плюща) и Северо-Западный университет узнали о приостановке финансирования — на 1 млрд и 790 млн долларов соответственно — из СМИ.

«Мы активно запрашиваем информацию у федеральных чиновников, чтобы узнать больше о причинах такого решения», — заявили в Корнелле.

На что идет федеральное финансирование

Консервативный телеканал Fox News подсчитал, что в 2024 году восемь университетов Лиги плюща совокупно получили 6,4 млрд долларов федерального финансирования.

Университет Пенсильвании получил от федерального правительства 1 млрд долларов и еще чуть больше 800 млн от Национальных институтов здравоохранения. Это примерно 11% от общего дохода университета (15,8 млрд долларов).

Колумбийский университет получил 1,3 млрд долларов. Согласно финансовому отчету на сайте университета, это 20% от всех доходов учебного заведения.

Гарвард получил в 2024 году в виде федеральных грантов 686 млн долларов — 11% дохода университета.

Университеты по-разному используют федеральные гранты, но значительная часть этих денег направлена на научные исследования.

Декан Школы медицины Гарварда Джордж К. Дэйли пояснил, что биомедицина на протяжении 70 лет зависела от сотрудничества с федеральным правительством. Гранты на исследования привели, в частности, к разработке новых лекарств от диабета и ожирения.

Согласно отчету (.pdf) некоммерческой организации United for Medical Research, каждый доллар, который Национальные институты здравоохранения вкладывают в исследования, приносит 2,56 доллара экономической активности.

Страница на сайте Гарварда о финансировании научных исследований теперь посвящена ответу президента университета Алана Гарбера на требования администрации Трампа — и перечислению того, что именно оказывается под угрозой из-за приостановки федеральных грантов.

В списке — трансплантация органов, инфекционные заболевания, ожирение и диабет, нейродегенеративные заболевания, болезни сердца и рак.

Над списком крупным шрифтом повторяются слова Гарбера о том, что ни одно правительство не должно диктовать условия частным университетам.