"Америка превыше всего". Как Трамп возрождает американский изоляционизм

Еще во время своего первого президентского срока Трамп провозгласил принцип "Америка прежде всего" - лозунг, который еще в 1930-х годах взяли на вооружение американские изоляционисты. После возвращения Трампа в Белый дом США уже вышли из ряда международных организаций (ВОЗ, Совет по правам человека ООН) и намекают на возможность покинуть (или сократить свое участие до минимума) ООН и НАТО.

Во время своей предвыборной кампании в 2024 году Трамп заявлял, что США не будут помогать тем странам НАТО, которые не увеличат расходы на оборону. А потом подтвердил это уже в должности президента.

Трамп бросает вызов Pax Americana, мироустройству, сложившемуся после Второй мировой войны, когда США стали гарантом демократии (или "мировым полицейским"). Теперь же доктрина Трампа состоит в следующем: никаких "чужих" войн, помощь только на платной основе, Америка превыше всего.

"Между нами океан"

"Главное правило поведения для нас в отношении иностранных государств заключается в расширении наших торговых отношений, чтобы иметь с ними как можно меньше политических связей. Поскольку мы уже заключили соглашения, пусть они будут выполнены с полной добросовестностью. Здесь давайте остановимся. У Европы есть ряд основных интересов, которые к нам не имеют никакого или имеют очень отдаленное отношение". Эти принципы внешней политики США сформулировал не Трамп и не его предшественники-изоляционисты 1930-х годов. Это отрывок из "Обращения к нации", политического завещания Джорджа Вашингтона, написанного в 1796 году.

В 1792 году Соединенные Штаты не стали помогать своему главному европейскому союзнику - Франции. Президент Джордж Вашингтон решил не соблюдать условия договора, так как в это время США успели установить отношения с Великобританией. А позже завещал американским политикам и дальше избегать вмешательства в чужие конфликты.

Географическое положение как нельзя лучше способствовало политическому. "Доброжелательно отделенные природой и широким океаном от истребляющего опустошения одной четверти земного шара", - говорил в 1801 году об американцах Томас Джефферсон в своей инаугурационной речи. Тогда же третий президент США объявил, какой видит внешнюю политику: "мир, торговля и честная дружба со всеми нациями, не вступая ни с одной из них в союзы".

"[Джордж] Вашингтон в своем прощальном обращении призывал избегать "запутанных союзов" с иностранными державами, особенно европейскими. Это не полная изоляция, это невмешательство в дела вечно воюющей Европы. Идея о том, что "между нами океан", о чем Трамп говорит и сегодня, существовала с самого начала", - объясняет американистка Александра Филиппенко.

В 1823 году концепция невмешательства в европейские дела была сформулирована под конец второго срока президента Джеймса Монро. В обращении к Конгрессу Монро объявил, что "американские континенты" больше не подлежат европейской колонизации. Старый свет не посягает на независимость стран Нового света, а Соединенные Штаты не вмешиваются в дела Европы.

В первое время речь Монро не имела какого-либо влияния на внешнюю политику. "Мир быстро забыл о послании Монро, которое было лишь одним из многих официальных дипломатических заявлений, циркулировавших в то время. Когда спустя десятилетия это послание вновь вошло в национальное сознание США - переименованное в "доктрину Монро", - его сторонники бесконечно спорили о том, какую национальную политику оно влечет за собой. <…> Доктрина Монро всегда была мифом, "изобретенной традицией", которая каким-то образом захватила американское воображение на конкурентном рынке националистических символов", - писал историк, профессор университета Миссури Джей Секстон.

"Доктрина Монро не была изначально продумана как изоляционистская. Но ее позже риторически использовали как изоляционистскую. Это как раз та стена, которая должна была отделить от тех самых "запутанных союзов", про которые говорили отцы-основатели. Ей оправдывали и вмешательства в дела государств на американском континенте, и невмешательство в европейские дела", - считает Александра Филиппенко.

"Америка превыше всего"

"С этого момента Америка будет превыше всего. Каждое решение по торговле, налогам, иммиграции, иностранным делам будет приниматься в интересах американских рабочих и американских семей". В своей инаугурационной речи 20 января 2017 года Дональд Трамп употребил выражение "America first" - Америка превыше всего.

Этот слоган чаще всего связывают с изоляционистским движением в США 1930-х годов, лидеры которого выступали категорически против участия страны в борьбе с нацистской Германией.

Но появился он намного раньше. Президент Вудро Вильсон говорил "Америка прежде всего" в 1915 году, когда в Европе бушевала война, в которой США придерживались нейтралитета. Вильсон был далек от идей изоляционизма, однако в президентскую кампанию 1916 года вошел с лозунгом "Он уберег нас от войны".

В ноябре Вильсон выиграл выборы, но в апреле 1917 года США все-таки объявили войну Германии.

После окончания войны наступил период разочарования. На фронте погибло более 100 тысяч американских солдат, а ощутимых результатов для США не было.

"Идеализм Вильсона столкнулся с реальностью - и это было важной точкой для разочарования, возникшего после Первой мировой войны. Американцы действительно пришли к выводу - нас заманили в эту европейскую войну, совершенно не нужно было нам в ней участвовать. Вильсоновская идея "крестового похода демократии" привела к полному разочарованию. Неудачный Версальский договор, отвержение Лиги Наций — и эта мечта была полностью разрушена. А сам Вильсон стал антигероем", - говорит Александра Филиппенко.

В Сенате возникла группа "непримиримых", которая в итоге не дала США ратифицировать Версальский договор и вступить в Лигу Наций.

Затем наступило время Великой депрессии: по стране ходили толпы безработных в поисках куска хлеба, и международные дела ушли на второй план. В это время и появилось движение за изоляцию США - сначала как идея, а потом как сложившаяся структура.

Участие в войне все чаще называли бессмысленной, а то и преступной авантюрой. Политики левого крыла обвиняли в этом промышленников, правые говорили о "еврейском заговоре".

С 1935 по 1939 год были приняты четыре "Акта о нейтралитете". Первый из них запрещал поставки оружия любой из воюющих сторон; второй вводил эмбарго еще и на финансовую помощь. Следующие два акта провозглашали принцип "Cash and carry" - поставлять оружие можно, но только за деньги и в том случае, если покупатель сам его забирает в США.

Апогея идеи изоляционизма достигли к 1940 году, когда в Европе началась большая война. Тогда и возник комитет "America First".

Символом и главным спикером организации стал Чарльз Линдберг - легендарный летчик, герой Америки. В 1932 году Линдбергу, у которого похитили и убили сына, сопереживала вся страна.

Он не раз посещал Германию после прихода Гитлера к власти, пользовался любовью и уважением Германа Геринга - в прошлом летчика и героя Первой мировой.

15 сентября 1939 года, через две недели после начала Второй мировой войны Линдберг выступил с речью, в которой призвал держаться в стороне от конфликта. "Мы должны либо полностью отстраниться от европейской войны, либо остаться в европейских делах навсегда", - говорил он. Главная угроза, по словам Линдберга, исходила от "азиатских захватчиков", и нужно "ограждать белую расу от иностранного вторжения", а не участвовать в "старой ссоре между нашими нациями".

Через год был создан комитет America First. Его основными постулатами стали укрепление обороны Америки, невмешательство в дела Европы и отказ от помощи сторонам.

На пике популярности комитета численность его членов достигала 800 тыс. человек - среди них были и отставные военные, и политики (например, Джозеф Кеннеди, отец будущего президента США), и крупнейшие промышленники, и медиамагнаты.

В течение года напряжение между сторонникам президента Рузвельта и изоляционистами нарастало. "Три наиболее важные группы, которые подталкивают страну к войне, - это британцы, евреи и администрация Рузвельта", - говорил в сентябре 1941 года Линдберг.

Рузвельт выступал за оказание помощи Великобритании, но его ограничивали не только политики, но и общественное мнение: к сентябрю 1941 года, по опросам Gallup, 79% американцев были против отправки войск в Европу.

Все изменило нападение японской авиации на Перл-Харбор: США вступили в войну, а комитет "America First" сразу после этого самораспустился.

Послевоенная доктрина Трумэна

После Второй мировой войны внешняя политика США резко сменила курс. Президент Гарри Трумэн в послании Конгрессу 12 марта 1947 года заявил: "Политика Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения их вооруженными меньшинствами или посредством внешнего давления".

За провозглашением новой доктрины последовала экономическая поддержка Европы ("план Маршалла") и создание НАТО, в котором США играли ведущую роль на протяжении всего существования альянса.

Трамп высказывался против такой политики еще в 1980-х. Во время своей предвыборной кампании 2016 года он произносил слова "Америка прежде всего", но тогда его советники объясняли, что речь не идет о подражании изоляционистам 1930-х. Но после избрания Трамп еще раз это повторил. А ко второму сроку утвердился в необходимости изменить курс.

"Трамп исповедует реалистический подход к политике - а мы от этого отвыкли. Он хочет перестраивать и экономическую, и политическую систему. Во время своего первого срока он так активно не действовал, потому что он не был смел в формировании своей команды, он не был окружен такими безусловными идеологическими соратниками, как сейчас", - объясняет Александра Филиппенко.

По ее словам, на стороне Трампа и общественное мнение в США: американцы понимают, что нынешняя система не работает.

В последние годы и сам Трамп, и его соратники повторяют: США - больше не мировой полицейский. Сейчас же администрация Трампа еще и подчеркивает, что помощь не будет безвозмездной.