"Это не моя война": Трамп обвинил Зеленского и Джо Байдена в развязывании войны с Россией

Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт между Россией и Украиной - не его война, обвинив в развязывании конфликта Джо Байдена и Зеленского. Пост опубликован в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя. Я только что пришел, и за четыре года моего срока у меня не было никаких проблем с тем, чтобы не допустить ее. Президент Путин, как и все остальные, уважали вашего президента (Трамп имеет в виду самого себя - прим.ред.). Я не имею никакого отношения к этой войне, но я усердно работаю над тем, чтобы прекратить смерть и разрушения", - написал Дональд Трамп.

Американский президент также заявил, что если выборы президента 2020 года не были бы сфальсифицированы, "а они были, и разными способами, этой ужасной войны никогда бы не произошло".

"Президент Зеленский и лживый Джо Байден допустили ужасную ошибку, позволив этой трагедии начаться. Было множество способов предотвратить ее. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить все это, и срочно. Очень грустно", - добавил Трамп.

Сегодня мы писали, что Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот воочию увидел происходящее.

Зеленский заявил, что в этот момент войны на карту поставлена ​​безопасность всего мира. Также президент Украины также заявил в интервью телеканалу, что считает, что "российские нарративы преобладают в США".

При этом на днях Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в которой призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной. До этого, комментируя возможное мирное урегулирование конфликта России и Украины, Дональд Трамп призывал Кремль прекратить бомбардировки.

Дональд Трамп также заявлял, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина.

Мы также писали, что чиновники из администрации Трампа посоветовали президенту США воздержаться от телефонных звонков главе РФ Владимиру Путину.