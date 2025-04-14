Китай приостановил экспорт жизненно важных для промышленности США элементов

Китай приостановил экспорт широкого спектра важнейших для промышленности США минералов и магнитов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Китай приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, угрожая прекратить поставки компонентов, необходимых автопроизводителям, производителям аэрокосмической техники, компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам по всему миру.

Поставки магнитов, необходимых для сборки всего, от автомобилей и беспилотников до роботов и ракет, были остановлены во многих китайских портах, пока китайское правительство разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда помешать поставкам определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков.

Так называемые тяжелые редкоземельные металлы, тоже подпадающие под экспортную приостановку, используются в магнитах, необходимых для многих видов электродвигателей. Эти двигатели являются важнейшими компонентами электромобилей, беспилотников, роботов, ракет и космических аппаратов. Автомобили с бензиновым двигателем также используют электродвигатели с редкоземельными магнитами для таких критических задач, как рулевое управление.

Металлы также входят в состав химикатов для производства реактивных двигателей, лазеров, автомобильных фар и некоторых свечей зажигания. И эти редкие металлы являются жизненно важными ингредиентами конденсаторов - компонентов компьютерных чипов, питающих серверы искусственного интеллекта и смартфоны.

Один из лидеров американской горнодобывающей промышленности, Джеймс Литинский, исполнительный председатель и главный исполнительный директор MP Materials, заявил, что особую обеспокоенность вызывают поставки редкоземельных металлов для военных подрядчиков.

"Беспилотники и робототехника широко рассматриваются как будущее войны, и, судя по всему, что мы видим, критически важные ресурсы для нашей будущей цепочки поставок закрыты", - сказал он.