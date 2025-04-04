Свыше 200 млрд долларов потеряли богатейшие люди мира из-за новых тарифов Трампа

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 млрд долларов за один день - новые тарифы Трампа привели к падению мировых рынков, пишет Bloomberg.

Это падение стало самым большим с момента разгара пандемии коронавируса.

По информации Bloomberg Billionaires Index более половины богачей столкнулись с падением своего состояния, в среднем на 3,3%.

Больше всего пострадали американские миллиардеры Безос и Цукерберг, которые входят в тройку богатейших людей планеты. Первый потерял более 15 млрд долларов, второй - почти 18 млрд.

Отмечается, что в первой двадцатке богатейших людей только двое бизнесменов сумели не только избежать потери богатства, но и преумножить его - счастливчиками оказались самый богатый человек Мексики Карлос Слим и бизнесмен из Индии Гаутам Адани.

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

После министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

Вчера сообщалось, что на фоне произошедшего наблюдалось резкое падение котировок нефти.