Минторговли Казахстана сделало заявление из-за новых пошлин США

Министерства торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров, передает NUR.KZ.

Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации США, отметили в ведомстве.

По данным Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 млрд долл. США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долл. США.

Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие.

По информации министерства, эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".

Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов.

В их числе: фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов), феросилиций (12,7 млн долларов), линзы (4,1 млн долларов), пшеничная клейковина (4 млн долларов), нитрат аммония (2,4 млн долларов).

Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США.

"Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана. Республика Казахстан порядка 10 лет является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и строго придерживается ее принципов в реализации внешней торговой политики. В рамках двустороннего сотрудничества с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении Минторговли.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Трамп готовится к главному событию своего второго президентского срока: в среду вечером он объявит торговую войну всему миру.

Так и произошло. 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

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