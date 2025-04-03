"Мы можем быть богаче любой страны": Трамп объяснил, зачем ввел тарифы на весь импорт в США

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, объяснил свое решение ввести тарифы на все импортные товары, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Трамп заявил, что он занимает четкую позицию и "наконец-то ставит Америку на первое место".

"Сегодня мы выступаем в защиту американских рабочих и наконец ставим Америку на первое место", — сказал Трамп.

По его словам, "США заботятся о странах по всему миру", но когда Штаты решили "немного сократить расходы, они расстраиваются, что вы больше не заботитесь о них".

"Тарифы — это признак того, что мы в первую очередь позаботимся о наших людях. Мы действительно можем быть очень богатыми. Мы можем быть настолько богаче любой страны, что в это даже не верится. Мы становимся умнее", — сказал Трамп.

Он также заявил, что своими тарифами его администрация защищает американских фермеров и скотоводов, которые "подвергаются жестокому обращению со стороны государств по всему миру".

Президент особо раскритиковал пошлины, введенные Канадой на молочную продукцию США.

"Это несправедливо по отношению к нашим фермерам. Это несправедливо по отношению к нашей стране", — сказал он, заявив, что США предоставляют крупные субсидии таким странам, как Канада и Мексика, чтобы "сохранить их бизнес".

Он также подчеркнул, что тарифы будут взиматься с каждой отдельной страны, экспортирующей свою продукцию в США, а размер пошлин зависит от пошлин, которые эта страна взимает с США.

"Мы взимаем с них примерно половину того, что они взимают с нас, поэтому тарифы не будут полностью взаимными. Я мог бы это сделать, я полагаю, но это было бы сложно для многих стран, и мы не хотели этого делать", - добавил Трамп.