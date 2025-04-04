Трамп показал "золотую" карту за 5 млн долларов для получения гражданства США

Президент США Дональд Трамп показал "золотую" карту, которая предоставит возможность получить гражданство за 5 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

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Как подчеркивает издание, Трамп с гордостью продемонстрировал дизайн новой "золотой" карты стоимостью 5 млн долларов журналистам на борту Air Force One.

"За 5 миллионов долларов это может быть вашим. Это была первая из карточек. Знаете, что это за карта? Это золотая карта - карта Трампа", - сказал он журналистам.

Трамп заявил, что он был первым покупателем, но не знает, кто был вторым покупателем, и объяснил, что карта "вероятно будет выпущена менее чем через две недели".

Сообщается, что в основе системы "золотых" карт лежит переработка программы виз EB-5, которая дает иностранным гражданам, инвестировавшим около 1 млн долларов в США, возможность получить грин-карту, которая отличается от визы тем, что предоставляет постоянное место жительства негражданам и открывает путь к гражданству.

В отличие от некоторых виз, которые привязывают иностранцев к определенным рабочим местам, грин-карты дают мигрантам гибкость в выборе места работы.

Напомним, в феврале этого года Трамп заявил, что в США вводят продажу "золотых карт", ​​дающую богатым иностранцам право жить и работать в США. Стоимость карты составит 5 млн долларов.

В начале декабря прошлого года Трамп заявлял, что отменит в Соединенных Штатах гражданство по праву рождения. При этом он не смог четко пояснить, как он собирается обойти 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой все лица, родившиеся или натурализованные в США и ​​подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов.

Он также заявил о необходимости разработать правительственную программу для детей, которые иммигрировали со своими семьями в очень раннем возрасте. Уже в январе вступивший в должность президента США Дональд Трамп все же ввел такие ограничения.