Торговая война Трампа: как в мире отреагировали на пошлины США

Трамп объявил сегодня о введении масштабных пошлин на большинство товаров, ввозимых в США. В некоторых странах уже отреагировали на его решение, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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В Норвегии заявили, что проводят расчеты и пытаются "узнать, что произошло".

"Очевидно, что это серьезно для мировой экономики, и это критически важно для Норвегии. На первый взгляд, мы можем ввести 20% тарифов против (Евросоюза) и не менее 10–15% против США. Это очень важно, потому что мы также отправляем много экспортных товаров в ЕС. Так что это также коснется нас", - заявила Сесили Мирсет, министр торговли и промышленности Норвегии.

В Швейцарии заявили, что "приняли к сведению решение США по тарифам".

"Федеральный совет срочно определит следующие шаги. Долгосрочные экономические интересы страны являются приоритетом. Соблюдение международного права и свободной торговли являются основополагающими", - написала в соцсетях президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция продолжит выступать за свободную торговлю и международное сотрудничество.

"Свободное предпринимательство и конкуренция заложили основы успеха Запада. Вот почему американцы могут слушать музыку на шведском Spotify, а мы, шведы, можем слушать ту же музыку на наших американских iPhone. Вот почему я глубоко сожалею о пути, на который встали США, стремясь ограничить торговлю более высокими тарифами", - заявил Кристерссон.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил на пресс-конференции, что для Австралии эти тарифы не являются неожиданными.

"Но они совершенно необоснованны. Президент Трамп ссылался на взаимные тарифы. Взаимный тариф был бы нулевым, а не 10%. Тарифы администрации Трампа не имеют под собой логической основы и противоречат основам партнерства наших двух стран. Это не поступок друга", - заявил Альбанезе.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что для правительства сейчас в приоритете защитить ирландские рабочие места и ирландскую экономику.

"Мы будем работать с нашими компаниями, многонациональными компаниями и ирландскими компаниями, чтобы преодолеть предстоящий период", - заявил Мартин.

Он добавил, что Ирландия будет работать с Европейским союзом и постарается выйти на "путь переговоров с США, чтобы ограничить ущерб от этих тарифов".

Премьер-министр Польши Дональд Туск разместил пост в соцсетях.

"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно и по-настоящему взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", - написал Туск.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен тоже отреагировал на произошедшее, разместив пост в соцсетях.

"Я не понимаю, зачем США хотят начать торговую войну против Европы. Никто не победит, все проиграют. Вместо того, чтобы возводить стены, мы должны разрушить барьеры. Европа будет едина. Европа даст четкие и пропорциональные ответы", - заявила глава датского МИДа.