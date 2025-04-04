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"Охота на ведьм": Трамп и Маск поддержали осужденную Марин Ле Пен

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Марин Ле Пен после приговора
Марин Ле Пен после приговора. Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social выступил в поддержку лидера фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в своем посте назвал дело Марин Ле Пен "охотой на ведьм". По его словам, приговор в отношении Ле Пен - это "еще один пример того, как "как европейские левые используют правозащитную деятельность, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своих политических оппонентов".

"Это тот же "план", который использовала против меня группа безумцев и неудачников, таких как Норм Эйзен, Эндрю Вайсман и Лиза Монако. Они провели последние девять лет не думая ни о чем другом, и они провалились, потому что народ Соединенных Штатов понял, что они всего лишь коррумпированные юристы и политики.

Я не знаю Марин Ле Пен, но ценю, как усердно она работала в течение многих лет. Она терпела убытки, но продолжала идти вперед, и теперь, как раз перед тем, что должно было стать Большой победой, они привлекают ее к незначительному обвинению, о котором она, вероятно, ничего не знала - мне это напоминает бухгалтерскую ошибку. Свободу Ле Пен", - написал Трамп.

Вскоре после этого глава DOGE Илон Маск разместил на своей странице в X скриншот публикации Трампа и также призвал освободить Марин Ле Пен.

Напомним, 31 марта глава фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента были признаны виновными в хищении средств.

Обвинение настаивало, что ультраправые создали "схему хищения" 21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы помощников. Всего по делу проходят 27 человек, их подозревают в фиктивном найме ассистентов в 2004-2016 годах. Помощники, как утверждается, на самом деле работали на национальном уровне.

Вскоре суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на 4 года, два из которых условно. Она 5 лет не сможет баллотироваться на должности в органы государственной власти, что фактически исключает ее из президентской гонки 2027 года.

Добавим, суд над Марин Ле Пен начался в конце сентября. А в июне 2024 года во Франции прошел первый тур парламентских выборов, согласно первым результатам опросов на выходе из избирательных участков, лидировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, набравшее 34% голосов.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233130-ohota-na-vedm-tramp-i-mask-podderzhali-osuzhdennuyu-marin-le-pen/