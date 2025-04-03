Когда начнут действовать тарифы США в отношении Казахстана и других стран

Трамп сегодня объявил о пошлинах на весь импорт в США. Базовая пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля, а «зеркальные» тарифы для ряда стран — с 9-го, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Согласно указу Трампа, минимальная базовая таможенная пошлина в 10% начнет действовать с 5 апреля. Исключением станут товары, погруженные на суда и находящиеся на конечной стадии транзита до этой даты.

"Зеркальные" тарифы для ряда стран начнут действовать с 9 апреля.

Вводимые тарифы будут дополнять уже существующие пошлины и сборы.

Мера не затронет ряд товаров, на которые уже распространяются дополнительные пошлины, например, изделия и производные из стали и алюминия, а также машины и автозапчасти — 25-процентные пошлины на них, согласно другому указу, начнут действовать с 3 апреля и не позднее 3 мая соответственно.

Кроме того, меры не коснутся таких товаров, как медь, фармацевтические препараты, полупроводники, изделия из древесины, некоторые важнейшие полезные ископаемые, а также энергия и энергоресурсы.

Согласно указу, Трамп вводит в США чрезвычайное положение из-за "торгового дефицита", который в прошлом году достиг 1,2 трлн долларов. СМИ пишут, что режим ЧП расширяет полномочия президента в введении пошлин.

Кроме того, американский лидер оставляет за собой право изменять размер тарифов и сферу их применения, если другие страны введут ответные меры или если производственные мощности и объем производства в США продолжат снижаться.