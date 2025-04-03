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Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси

Опубликовано:

Скотт Бессент
Скотт Бессент. Фото: Dominic Gwinn / Middle East Images / AFP via Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил, почему России и Беларуси нет в списке стран, в отношении которых введены пошлины, передает NUR.KZ.

Бессент предостерег страны от принятия ответных мер, в том числе от введения ответных тарифов.

"Мой совет всем странам сейчас — не мстить. Расслабьтесь, примите это во внимание, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что если вы начнете мстить, будет эскалация", — заявил Бессент.

Журналисты обратили внимание на то, что в списке стран, подлежащих тарифам, отсутствовали Мексика, Канада, Россия и Беларусь. 

Бессент объяснил это тем, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией и Беларусью, поскольку они находятся под санкциями.

При этом, как отмечает телеканал, ранее Управление торгового представительства США сообщало, что в 2024 году общий объем товарооборота США с Россией оценивался в 3,5 миллиарда долларов.

По данным правительственного агентства, экспорт товаров из США в Россию в 2024 году составил 526,1 млн долларов США, что на 12,3% меньше, чем в 2023 году, а импорт товаров США из России в 2024 году составил 3 млрд долларов США, что на 34,2% меньше, чем в 2023 году.

Объясняя необходимость введения пошлин, Бессент заявил, что их цель — создать условия для долгосрочного экономического роста. 

"Мы возвращаемся на здоровую траекторию", — сказал глава Минфина США, раскритиковав администрацию Байдена за "гигантские" государственные расходы.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232638-minfin-ssha-obyasnil-otsutstvie-poshlin-v-otnoshenii-rossii-i-belarusi/