"Европа готова ответить": глава Еврокомиссии отреагировала на новые торговые пошлины США

Глава Еврокомиссии написала в соцсети, что новые тарифы, объявленные в США, это удар по бизнесу и потребителям во всем мире, и отметила, что Европа готова ответить, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте главы Еврокомиссии в соцсети Х.

"Универсальные тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что "Европа готова ответить".

"Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы взаимодействовать. И перейти от конфронтации к переговорам", - сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Трамп готовится к главному событию своего второго президентского срока: в среду вечером он объявит торговую войну всему миру.

Так и произошло. 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".