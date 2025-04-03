Цены на нефть резко упали на фоне новых пошлин от Трампа

Мировые цены на нефть падают - об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Отметим, что ранее Дональд Трамп сделал заявление о введении новых пошлин.

Согласно данным торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала до 69,9 доллара за баррель.

А майские фьючерсы на нефть марки WTI упали до 66,51 доллара за баррель.

Как пишет РБК, котировки нефти обвалились на фоне новых пошлин от Дональда Трампа. Давление на нефть также оказали данные по запасам нефти в США.

По словам экспертов, цена начали идти вниз под конец торговой сессии среды (по местному времени) - после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах против 183 стран.

Также отмечается, что на стоимость нефти повлияло решение ОПЕК+ наращивать добычу сильнее, чем ожидалось.

Напомним, 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

После министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

Тем не менее финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.