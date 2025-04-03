Трамп наложил торговые пошлины на необитаемые острова с пингвинами

В списке вводимых США новых торговых пошлин указаны острова Херд и Макдональд в Индийском океане, относящиеся к территории Австралии. На этих островах не живут люди, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: "Европа готова ответить": глава Еврокомиссии отреагировала на новые торговые пошлины США

Как следует из списка, размещенного Белым домом в соцсети Х, президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины в 10% на товары с необитаемых островов.

Это острова Херд и Макдональд, которые находятся в Индийском океане недалеко от Антарктиды и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров Херд в основном покрыт снегом и ледниками, а площадь острова Макдональд - всего 100 гектаров. Удаленность острова Херд и суровый климат привели к тому, что человеческое присутствие, в частности, охота на тюленей в 19 веке и исследовательская деятельность с 1947 по 1955 год, были очень ограничены. Остров Макдональд люди посетили всего два раза.

Острова предоставляют собой эндемичную среду обитания для больших популяций морских птиц и млекопитающих, включая тюленей, буревестников, альбатросов и пингвинов, и тем ценны для ученых-зоологов.

Территория управляется как строгий природный заповедник Австралийским антарктическим отделом в соответствии с Планом управления морскими заповедниками островов Херд и Макдональд правительства Австралии.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Трамп готовится к главному событию своего второго президентского срока: в среду вечером он объявит торговую войну всему миру.

Так и произошло. 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".