Задержание мэра Стамбула: десятки человек арестовали за посты в соцсетях в Турции

В Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула, передают "РИА Новости" по сообщению главы МВД Турции Али Ерликая.

Правоохранители Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

"Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы", - написал Ерликая в соцсети Х.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом.

А администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун 19 марта были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.

Накануне стамбульские студенты вышли на протест против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

Сегодня стало известно, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Продолжаются столкновения протестующих на улицах с местной полицией.