"Вы не должны молчать": задержанный мэр Стамбула сделал новое заявление

Задержанный накануне мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих соцсетях опубликовал новое обращение, в том числе к работникам судебной системы, передает NUR.KZ.

В аккаунте Экрема Имамоглу в X опубликовано еще одно заявление после задержания. В начале своего заявления он обратился к тем, кто, по его мнению, имеет отношению к задержанию и заявил, что делом занимается "горстка неквалифицированных людей".

"Все, кто участвует в этом, грязны", - сказано в обращении.

Он также написал, что обращается к своей "великой нации" с просьбой "противостоять злу". Кроме того, он обратился к работникам судебной системы страны.

"Я обращаюсь к десяткам тысяч прокуроров и судей благородной турецкой судебной системы, которые честны, нравственны и полны энтузиазма служить своей стране. Вы должны выступить и принять меры против этой горстки коллег, которые разрушили турецкую судебную систему, опозорили нас перед всем миром и разрушили нашу репутацию. Я доверяю Верховной судебной системе Турции. Вы не можете и не должны молчать", - написано в посте.

Также он обратился ко всем политическим деятелям страны и отмети, что произошедшие события "вышли за рамки партий и политических идеалов".

"Теперь этот процесс касается нашей страны, особенно ваших семей", - заявил Имамоглу.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун 19 марта были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу вскоре после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

Накануне стамбульские студенты вышли на протест против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих.

Сегодня стало известно, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Продолжаются столкновения протестующих на улицах с местной полицией.

Сообщалось, что были арестованы 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.