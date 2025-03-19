Bloomberg: Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам

В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, передает Bloomberg.

Издание ссылается на источники знакомые с ситуацией.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с предложением прекратить удары по российским энергетическим активам.

По информации издания, это стало первым шагом в попытке президента США Дональда Трампа положить конец конфликту.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social оценил свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала и пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался и глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.