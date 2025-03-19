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"Находимся на очень высоком уровне": Трамп оценил телефонный разговор с Зеленским

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social оценил свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ.

"Только что состоялся очень хороший телефонный разговор с Президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы находимся на очень высоком уровне, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждавшихся вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - написал он.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала и пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался и глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229503-nahodimsya-na-ochen-vysokom-urovne-tramp-ocenil-telefonnyy-razgovor-s-zelenskim/