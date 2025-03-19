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Новости русской службы Би-би-си

Удары по Украине и России после разговора Путина с Трампом: Москва и Киев обвиняют друг друга

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Поврежденное здание больницы в Украине
Поврежденное атакой БПЛА здание больницы в Украине. Фото: Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку российских дронов, заявил, что слова главы России Владимира Путина "очень расходятся с реальностью". Российские военные утверждают, что сами сбили часть своих беспилотников после разговора Путина и президента США Дональда Трампа и предложения не наносить удары по объектам энергетики. В России после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза.

Как развивались события

Во вторник у Трампа состоялся второй после избрания на пост президента разговор с Путиным. Одной из главных новостей стало предложение американского лидера объявить мораторий на удары по энергетическим объектам как в Украине, так и в России.

В изложении Кремля это звучало так: "В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также упомянула энергетику в своем заявлении, но без упоминания моратория: "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня, который нацелен на разрушение энергетического сектора и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире".

Утром в среду Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину 145 ударными дронами, большая часть которых была сбита или не достигла цели, и шестью ракетами. Минобороны России в свою очередь заявило о 57 сбитых украинских беспилотниках.

В Краснодарском крае в станице Кавказская после атаки дронов начался сильный пожар на нефтебазе, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).

Украина регулярно атакует объекты нефтепереработки в России, мотивируя удары поставками топлива российской армии. Месяц назад беспилотники уже атаковали объект КТК в соседней станице, в результате чего была выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская".

Россия ночью после разговора Трампа с Путиным нанесла удары дронами по 12 украинским регионам, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Сумах беспилотник упал на крышу областной клинической больницы (люди не пострадали). В Днепропетровской области была повреждена энергосистема на железной дороге, заявила "Укрзалізниця". В Киевской области в результате падения обломков дронов были повреждены 20 таунхаусов, 15 частных домов и 19 автомобилей, пострадали два человека, сообщила областная военная администрация.

Что заявляют Киев и Москва

И Москва, и Киев увидели в ночных атаках нарушение предварительных договоренностей между российским и американским президентами.

"Даже этой ночью, после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить [бить] по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

"То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей ПВО", - добавил глава Украины.

Минобороны России утверждает, что российские средства ПВО сбили семь российских ударных беспилотников, которые должны были атаковать объекты украинской энергетической инфраструктуры в одном из регионов - в Николаевской области. Как сказано в заявлении, "в момент получения приказа" Путина они уже находились в воздухе.

Атаки на объекты в других регионах российское Минобороны оставило без внимания и в том же пресс-релизе обрушилось с критикой на Киев в связи с ударом по нефтебазе в Краснодарском крае. "Через несколько часов после завершения российско-американских переговоров", говорится в заявлении, Украина совершила "преднамеренную атаку" на объект, обеспечивающий перевалку нефти в трубопроводную систему КТК.

Минобороны назвало удар провокацией, "направленной на срыв мирных инициатив президента США". В том же духе высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, команде верховного главнокомандующего России на момент начала этих атак. Киевский режим ничего не сделал для их отмены. Подобные действия идут вразрез с общими усилиями", - утверждает Песков.

"Иных команд президента не было", - ответил он на вопрос журналистов о том, продолжает ли Россия придерживаться режима временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, передает "Интерфакс".

Зеленский на пресс-конференции в Хельсинки сообщил, что Украина подготовит и передаст союзникам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым Россия должна прекратить наносить удары, пишет "Украинская правда".

"Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми, — сказал Зеленский. - Пример - вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, четыре ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поврежден 21 гражданский дом. Слов недостаточно".

"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов - он у нас есть - список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", - добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в среду поговорит с президентом США. "Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня будем обговаривать детали следующих шагов. Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", - сказал журналистам президент Украины.

Трамп оказывает давление на Зеленского, требуя начать переговоры о мире с Россией. Визит украинского президента в Вашингтон был сорван после публичной перепалки в Белом доме. После этого состоялись американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии.

На них Украина согласилась на предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня, но при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России. Путин отказался безоговорочно поддержать перемирия и выдвинул свои условия.

Кремль заявил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом назвал ключевым условием для переговоров о мире "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Однако Трамп в интервью Fox News заявил, что Путин не выдвигал требований о прекращении поставок оружия Киеву: "Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась".

Делегации США и России встретятся в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта, сообщил Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Состав российской делегации пока не объявлен.

Почему "энергетическое перемирие" пока не соблюдается

Рассуждает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев*

Несмотря на прозвучавшее на переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина предложение о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, в ночь на среду Россия и Украина продолжали обмениваться ударами с воздуха.

В мировой практике любые соглашения о прекращении огня, в том числе и временные, заключаются между сторонами, непосредственно вовлеченными в конфликт.

Действие соглашений о прекращении огня распространяется на огромное число комбатантов с обеих сторон, поэтому такие документы практически всегда становятся публичными. В них четко оговариваются условия договора: географическая зона, период действия, время вступления соглашения в силу, возможность продления и множество других деталей.

Несоблюдение условий соглашения о прекращении огня считается нарушением правил и обычаев войны, то есть относится к военным преступлениям. Но пока такого соглашения нет, а есть лишь одностороннее распоряжение, нарушившие его несут ответственность только перед тем, кто отдал приказ.

* Российские власти внесли Илью Абишева в список "иноагентов". Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229476-udary-po-ukraine-i-rossii-posle-razgovora-putina-s-trampom-moskva-i-kiev-obvinyayut-drug-druga/

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