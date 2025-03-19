"Может состояться": Песков не исключил встречу Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп могут лично встретиться в перспективе, однако она пока не обсуждалась.

Песков ответил на вопросы журналистов касательно того, обсуждалась ли возможная встреча двух лидеров во время недавнего разговора, пишет РИА Новости.

"Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", отметил пресс-секретарь российского президента.

По информации ТАСС, Песков также добавил, нельзя исключать вариант, что президенты США и РФ могут встретиться в Саудовской Аравии.

Напомним, вчера вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Заявление о прошедших переговорах опубликовала и пресс-секретарь Белого дома.

Сам Трамп назвал прошедшие переговоры "хорошими и продуктивными", о разговоре со своим российским коллегой американский лидер высказался в соцсетях.

О переговорах высказался и глава Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Россия продолжит наносить удары по Украине, а главная цель Путина в переговорах - ослабление украинской армии. А позже Зеленский заявил, что, несмотря на приказ Путина, ночью Украину атаковали "шахеды".

Отметим, что на разговор Трампа и Путина отреагировал также глава Казахстана.