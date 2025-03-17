США назвали "этапы А и Б" по прекращению конфликта в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказала, в чем заключаются "этапы А и Б" по прекращению конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал CBS.

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Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа, спецпосланника Трампа, прилетавшего в Москву на прошлой неделе, многообещающей. Он отметил, что негативные моменты в переговорах тоже были, но тем не менее встреча прошла хорошо.

"Это сложная, трехлетняя война, которая идет на очень длинном военном фронте, с большим количеством сложностей. Так что никто не утверждает, что будет легко, но я хочу, чтобы все понимали, какой у нас план.

Этап А заключается в том, чтобы прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к этапу Б, второй фазе, которая заключается в том, чтобы все стороны сели за стол переговоров. А может быть, и с помощью челночной дипломатии (не через общую встречу, а по отдельности) нужно найти способ положить конец войне таким образом, чтобы это было долгосрочно и уважало потребности каждой стороны", - поделился Рубио.

Он отметил, что вторая часть довольно сложная, но пока не пройдена даже первая.

"Трудно договориться о прочном окончании войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент хочет прекращения огня. Вот над чем мы работаем, предполагая, что мы сможем это сделать", - заключил Рубио, добавив, что "война не может больше продолжаться".