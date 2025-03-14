Слова Трампа о переговорах с Путиным разъяснили в Белом доме

Белый дом разъяснил пост президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В администрации Белого дома подтвердили, что с Путиным говорил не Трамп, а спецпредставитель США Стив Уиткофф, который находился в Москве.

"Путаницу вызвала публикация Трампа в социальных сетях, в которой он похвалил переговоры с российским лидером и сказал: "Я настоятельно просил президента Путина", создав впечатление, будто он говорил с Путиным лично", – поясняет издание.

Издание отмечает, что в своем посте Трамп допустил еще одну неточность. Он заявил, что в Курской области России "тысячи украинских солдат полностью окружены российскими военными". В Украине заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Это утверждение, по-видимому, основано на информации, предоставленной Путиным, и оспаривается теми, кто внимательно следит за ситуацией в Курске", – говорится в материале.

Сегодня Трамп опубликовал в своей соцсети пост, в котором заявил о "хороших и продуктивных" переговорах с Путиным.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится - но в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении.

Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!" - написал президент США.

Многие СМИ расценили его слова как заявление о личном разговоре с Путиным, но некоторые журналисты писали, что, вероятнее всего, имелись в виду переговоры спецпосланника США Уиткоффа с российской стороной.

В Кремле информацию о личных переговорах Трампа и Путина тоже не подтвердили.

Вчера Путин заявил, что согласен на 30-дневное перемирие с Украиной, "но есть нюансы". У президента РФ возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие.

Позже Трамп оценил его заявление, назвав его многообещающим, но не полным. На вопрос о его влиянии на Россию в этом конфликте Трамп заявил, что у него "есть рычаги влияния", хотя он и "не хочет их применять".

Зеленский же назвал слова Путина манипуляцией, заявив, что российский лидер "не говорит "нет" напрямую, но делает так, что все затягивается или принятие нормальных решений становится невозможным".

"Путин украл годы мира и продолжает эту войну изо дня в день. Сейчас нужно на него давить. Надо вводить санкции, которые помогут", – заявлял глава Украины.

Добавим, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В Белом доме переговоры назвали позитивными и продуктивными.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление США и Украины, где сообщалось, что Украина готова принять предложение США ввести режим прекращения огня на 30 дней.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. Также Трамп выступил с планом по прекращению войны в Украине, согласно которому за режимом тишины должно последовать перемирие.

13 марта сообщалось, что самолет со специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом приземлился в российском аэропорту. Сегодня российские СМИ писали, что Уиткофф уже улетел из Москвы.