Лукашенко заявил, что Путину тайно звонили из Украины (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке телеканала "Россия-1" заявил, что Путину тайно звонили из Украины, но это пока не официальная информация, передает NUR.KZ.

Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

В интервью Лукашенко заявил, что в администрации Украины нет людей, с которыми можно было бы договориться о чем-то.

"Никто. Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее.

Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить", – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси еще раз подтвердил, что не может поделиться подробностями, пока сам Путин это не обнародует.

"Но он мне рассказывал. И сделал (вывод): значит, хотите, значит, разговаривайте. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить", – еще раз подтвердил Лукашенко.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хорошие и продуктивные переговоры" с Путиным.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", – заявил Трамп.

Отметим, ранее в Москву прилетал спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивом Уиткофф. Официальных сообщений о его встречах с Путиным или кем-то из администрации Кремля не было. Сам Трамп ранее заявлял, что его люди уже направились в Москву, чтобы обсудить перемирие между Украиной и Россией.