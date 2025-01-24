Путин заявил, что конфликт в Украине не начался бы при Трампе

Президент России Владимир Путин подтвердил слова Трампа о том, что, если бы последний выиграл выборы в США 2020 году, то конфликта в Украине могло бы не быть, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Путин сделал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Трамп неоднократно заявлял, что военный конфликт между Россией и Украиной не начался бы, если бы он избрался на второй срок в 2020-м.

"Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", — сказал президент России.

По мнению Путина, Трамп — прагматичный человек и вряд ли будет принимать решения, которые вредят экономике США. Он выразил готовность к встрече с республиканцем.

"Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться. Опираясь на реалии текущего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы", — заявил Путин.

Он отметил, что возможность встречи зависит от нынешней администрации США.

Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США, это сделали в Вашингтоне при президентстве Джо Байдена, заявил Путин. Он описал свои отношения с Трампом как деловые, прагматические и доверительные.

При этом, напомнил Путин, Трамп во время своего первого президентского срока ввел огромное число санкций против России, а Байден "подхватил эстафетную палочку и навводил еще больше".

Напомним, ранее Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".