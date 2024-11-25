Стало известно, когда Трамп начнет переговоры по ситуации в Украине

Вновь избранный президент США Дональд Трамп начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

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Об этом в эфире телеканала Fox News заявил конгрессмен Майк Уолтц, которого Трамп выдвинул на пост советника по нацбезопасности. Он отметил, что к переговорам подключат и представителей европейских государств.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы будут условия соглашения (о прекращении огня - прим. ред.). Вот над этим будет работать администрация (Трампа - прим. ред.), начиная с января", – заявил Уолтц.

При этом, по мнению американского политика, ключевую роль в переговорном процессе по Украине должны взять европейские страны.

"Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку", – добавил конгрессмен.

По словам Уолтца, Трамп "очень обеспокоен эскалацией и тем, куда это движется".

"Нам нужно привести это к ответственному завершению. Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир", – добавил кандидат в советники по нацбезопасности США.

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Он станет 47-м главой государства, также это будет его второй президентский срок. С победой Трампа поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.

После победы Дональда Трампа на выборах президента мировые СМИ и эксперты рассуждают, чем это может обернуться для Украины.

Так, Русская служба Би-би-си писала, что исход дипломатии Трампа может быть непредсказуем. Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется.

"Первый срок Трампа начался с попыток перезапустить отношения с Россией, а закончился новыми санкциями, высылкой 60 российских дипломатов и поставкой Украине противотанковых комплексов "Джавелин", - отмечали в службе Би-би-си.

Напомним, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам".

После того, как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".