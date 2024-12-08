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Зеленский и Песков ответили на заявление Трампа о желании Украины заключить сделку

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Владимир Зеленский и Дмитрий Песков
Владимир Зеленский и Дмитрий Песков. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о желании Украины заключить сделку с Россией. По этому поводу высказался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает NUR.KZ.

Президент Украины в своем официальном Telegram-канале отметил, что накануне был у президента Франции Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. Также он встретился с Дональдом Трампом. Главы государств обсудили важные моменты по Украине и глобальной ситуации.

"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат за несколько лет, как они это уже делали. Это понятно не только для нашей страны и региона", - отметил Владимир Зеленский.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира", - добавил он.

По словам президента Украины, войну "не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент".

Глава Украины отметил, что страна рассчитывает на США и весь мир. При этом он добавил, что война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным.

На заявление избранного президента США Дональда Трампа отреагировал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его комментарий опубликован на официальном сайте Кремля.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским.

Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга, наших партнеров по БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии", - отметил он.

По словам пресс-секретаря президента России, позиция Кремля по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены Путиным в июне текущего года в его выступлении в МИД РФ.

"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле.

Что касается приведенных (Трампом - прим. ред.) цифр о потерях с обеих сторон, то, очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 7 декабря Дональд Трамп прибыл в Париж для участия в открытии отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. Он был принят президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Спустя некоторое время к их встрече присоединился глава Украины Владимир Зеленский.

После чего новоизбранный президент США заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. Также он озвучил данные по потерям с обеих сторон. По информации Дональда Трампа, около 600 тыс. российских солдат были ранены или убиты в войне, а со стороны Украины потери составили 400 тыс. солдат и "гораздо больше гражданских лиц".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197757-zelenskiy-i-peskov-otvetili-na-zayavlenie-trampa-o-zhelanii-ukrainy-zaklyuchit-sdelku/

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