"Я окажу Путину очень большую услугу". Что теперь известно о плане Трампа добиться окончания войны и что о нем думают в Москве и Киеве

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом многие связывали надежды на прорыв в окончании войны России и Украины. Правда, он не остановил эту войну в течение первых 24 часов после вступления в должность президента, как обещал во время предвыборной гонки, и не обнародовал свой план урегулирования. Пока он высказывается на эту тему в режиме блица — в соцсетях и ответах на вопросы журналистов, однако даже его короткие реплики дают почву для размышлений в Москве и Киеве.

Стал ли теперь план Трампа яснее и что о нем думают сами воюющие стороны?

Что говорит Трамп

Сначала 24 часа, потом несколько месяцев, теперь 100 дней — срок, за который Дональд Трамп считает возможным добиться окончания войны России и Украины, менялся уже несколько раз, не добавляя определенности в этом вопросе.

Впрочем, и 100 дней, на которые должен сейчас ориентироваться профильный советник Трампа, бывший генерал Кит Келлог, — срок, очевидно, довольно-таки условный: его установил не Трамп, а сам Келлог в интервью телеканалу Fox.

Однако в некоторых вопросах какая-то ясность с первыми заявлениями Трампа все же появилась. Он подтвердил, что намерен добиваться завершения войны, которая длится уже почти три года, путем принуждения сторон к переговорам, и дал понять, что главным объектом давления, очевидно, будет именно президент России Владимир Путин.

«Зеленский хочет сделки, Путин — я не так уж уверен, — сказал Трамп журналистам, подписывая документы за своим рабочим столом в Овальном кабинете Белого дома. — Он должен ее заключить. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы!»

Спустя несколько часов он конкретизировал, какие именно проблемы могут ожидать Москву, если Владимир Путин не захочет сесть за стол переговоров. В своей соцсети Truth Social он пообещал установить «высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам», если соглашение о прекращении войны в Украине не будет достигнуто «в ближайшее время».

Лучше выйти на «сделку» раньше, чем позже, заявил он. По мнению Трампа, он оказывает Путину «очень большую услугу», склоняя его к окончанию «этой глупой войны» и достижению мира с Киевом, в противном случае «будет хуже», предупредил президент США.

Идеи Трампа отчасти перекликаются с планом урегулирования, одним из соавторов которого был Келлог: в общих чертах они призывают Вашингтон использовать тактику «кнута и пряника», в том числе повышать экономическое давление на Москву. Однако, как писала Wall Street Journal, Трамп вряд ли будет опираться на чужие советы, а Келлог не тот, кто будет настойчиво их предлагать, и любой план примирения потребует значительных усилий.

Тем не менее реплики Трампа, даже такие лаконичные, возможно, отчасти успокоили тех, кто опасался варианта принуждения Соединенными Штатами к миру в первую очередь Киева, на невыгодных для страны условиях.

Однако масштаб угрозы, который российские пропагандисты назвали «ультиматумом», станет понятнее все-таки только после обнародования конкретных идей. США начали вводить санкции и повышать тарифы до уровня заградительных вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и с тех пор разного рода ограничения действуют в отношении российской нефти, алмазов, стали, древесины, банковского сектора и т.п.

Эти идеи Трампа продолжают санкционную политику прежней администрации. Буквально за несколько дней до инаугурации Трампа администрация его предшественника Джо Байдена объявила о новых, самых масштабных на настоящий момент санкциях против России в нефтегазовой сфере, в том числе против ее теневого флота, который использовался для доставки российской нефти по морю.

В результате американских санкций импорт российских товаров в США уже в 2023 году сократился больше чем в три раза, подсчитало издание РБК, проанализировав данные американской торговой статистики. Данных за 2024 год пока нет, но в 2023 году главными статьями импорта были ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, причем импорт урана даже вырос.

Россия — важный поставщик обогащенного урана в США, на ее долю в 2023 году приходилось порядка четверти потребностей США в ядерном топливе. При этом во второй половине 2024 года США и Россия уже ввели временные взаимные ограничения на его поставки.

В свою очередь, главные статьи импорта американских товаров в Россию —фармацевтическая продукция и медицинское оборудование, и их объем заметно сократился уже по итогам первых двух лет войны.

Что говорят в Москве

Кремль до сих пор реагировал на смену власти в Белом доме и возвращение Трампа с осторожным, но очевидным энтузиазмом. В день его инаугурации Владимир Путин публично, на заседании Совета безопасности (которые обычно проходят не по понедельникам, а по пятницам), поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к переговорам.

Правда, такие заявления он делает не первый раз, всякий раз дополняя их декларацией условий, на которых Кремль готов на них пойти, что делает такие заявления отчасти ритуальными.

Однако в этот раз российский президент не стал повторять, что для начала переговоров ждет от Украины отказа от занятых российскими войсками территорий и отказа Киева от вступления в НАТО.

Вместо этого он обратился непосредственно к Трампу и заявил, что рассчитывает на разговор с Вашингтоном «на равноправной и взаимоуважительной основе», который будет базироваться на понимании важности «стратегической стабильности и безопасности».

Вслед за президентом об «окне возможностей» для переговоров (правда, «небольшом»), которое открывает президентство Дональда Трампа, сказал и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отдельно в Москве несколько раз повторили, что не только о встрече Путина и Трампа, но даже об их телефонном разговоре пока договоренностей нет (прямым контактам лидеров обычно предшествует непубличная дипломатическая работа).

А вот следующую реплику Трампа, про намерение принудить Кремль к переговорам под угрозой повышения тарифов на импорт и введения новых санкций, в Москве комментировали уже сдержаннее.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «каких-то новых элементов» в этом заявлении Трампа нет и что новому президенту США вообще «нравятся санкционные методы», и повторил слова Путина о готовности к «уважительному диалогу». Из его слов также следовало, что по состоянию на четверг договоренностей о звонке по-прежнему не было.

На риторическом уровне на угрозу новых санкций со стороны Запада у Владимира Путина давно готов ответ. Он не раз повторял, что такого рода ограничения только делают Россию сильнее, экономика растет вопреки ограничениям, импорт успешно замещается собственным производством и т.д. (об этом Путин, в частности, регулярно говорит в интервью и во время прямой линии). Он признает только отдельные проблемы военизированной российской экономики, вроде роста инфляции сверх ожидаемого.

Однако озабоченность перспективами экономики растет и в Кремле, цитирует несколько своих высокопоставленных источников агентство Reuters. По их словам, Путин отдает себе отчет в том, что война, санкции и другие меры воздействия сказываются на национальной экономике. В частности, российский президент был «заметно разочарован» разговором (он прошел в закрытом режиме) с представителями крупного российского бизнеса в декабре 2024 года, когда был вынужден слушать заявления о планах сокращения инвестиций на фоне высоких ставок по кредитам, пишет агентство.

Впрочем, для российских бизнесменов, похоже, их проблемы воплощает не столько война, санкции и прочие вызванные ей проблемы, сколько глава Центробанка Эльвира Набиуллина, на которую они, как напоминает Reuters, жаловались Путину. На последнем заседании ЦБ под ее председательством не стал, как ожидалось, поднимать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 21%.

Что говорят в Киеве

Формально вести переговоры с Владимиром Путиным в Украине сейчас запрещено указом президента. Однако, похоже, это будет не главным препятствием на их пути, к тому же президент Зеленский уже раньше допускал ведение переговоров через посредников.

В большом интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг, Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, Дональд Трамп способен добиться мира в Украине. Однако для Киева принципиальный вопрос — может ли Вашингтон предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, чтобы мир не превратился во временное перемирие, которое, как много раз повторял Зеленский, Путин наверняка использует для накопления сил и, в конечном итоге, для новой агрессии против Украины.

Такие гарантии безопасности, дал понять Зеленский, нужны Киеву до того, как Трамп станет обсуждать что-либо с Путиным. «Если президент Трамп — во что я верю — сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить эту войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Такие гарантии, по мнению Зеленского, дает либо членство Украины в НАТО, либо размещение на ее территории миротворческих сил, в том числе американских. В том же разговоре с Bloomberg он подчеркнул, что считает непосредственное участие сил США обязательным: по его мнению, ни одна европейская страна-союзница Украины не может самостоятельно выделить для этого достаточно военных.

Что касается НАТО, то Владимир Зеленский накануне прямо заявил, что считает Трампа главным политиком, который может способствовать принятию решения о вступлении Киева в альянс. «Все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО мы не будем в НАТО», — сказал Зеленский в среду, 22 января, на форуме в Давосе, посетовав, что прежние обещания сделать Украину членом альянса остались только словами.

Трамп, в свою очередь, личного мнения на эту тему прямо не высказывал, ссылаясь лишь на некое «общее понимание» невозможности такого сценария. Однако еще до вступления в должность он заявил, что «понимает» беспокойство Путина из-за желания Украины стать членом НАТО. Более того, по его мнению, именно стремление его предшественника на посту президента США Джо Байдена дать Киеву надежду на присоединение к альянсу стало причиной срыва «сделки» между Россией и Украиной, о которой они якобы уже договорились.

Генсек НАТО Марк Рютте не комментировал идеи Зеленского. Выступая на форуме в Давосе в четверг, он только повторил, что Запад не должен «дать России выиграть», и призвал США продолжать поставки вооружения Украине, а страны Европы — увеличить расходы на них, пишет Reuters.

При этом Рютте, комментируя инициативы Трампа, назвал хорошей идеей усиление санкций. «Я был очень, очень доволен позицией Трампа по усилению санкций против России. Мы знаем, что дела в российской экономике идут ужасно плохо, и санкции помогут», — цитирует его телеканал CNBC.