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"Есть еще полдня": Трамп о своем обещании завершить войну в Украине за сутки

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Қазақ тілінде оқу
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое предвыборное обещание завершить конфликт между Россией и Украиной за сутки после вступления в должность, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

В ходе инаугурации Дональд Трамп пообещал, что остановит мировые войны. Церемонию транслировали на YouTube-канале телепередачи Face the Nation канала CBS.

Трампа также спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, и он сказал, что в понедельник у него еще есть время.

"Это только полдня, у меня в запасе есть еще полдня", - сказал он.

Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213496-est-eshche-poldnya-tramp-o-svoem-obeshchanii-zavershit-voynu-v-ukraine-za-sutki/

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