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Кремль ответил на угрозы Трампа России из-за войны в Украине

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, призвав к сделке по завершению войны в Украине. На его слова ответил пресс-секретарь президента РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы", — сказал представитель президента России.

По словам Пескова, Россия остается готова "к равноправному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Трампа.

"Ждем сигналов, которых пока не поступало", — заключил Песков.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214500-kreml-otvetil-na-ugrozy-trampa-po-sdelke-s-voynoy-v-ukraine/

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