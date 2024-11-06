Трамп заявил о намерении положить конец войнам в мире

В ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост во Флориде Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

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Как сообщает издание, Дональд Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками заявил, что намерен не развязывать войны, а "положить им конец".

"В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но войн у нас не было. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны", - заявил Трамп в своей речи, вспоминая годы своего предыдущего президентства.

"Мы собираемся добиться самого невероятного будущего для нашего народа", - добавил Трамп, отметив, что

Ранее в выступлении Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, поблагодарив американский народ и назвав себя 47-м президентом США, несмотря на то, что подсчеты голосов еще не завершены.

Он также заявил, что республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате.

Напомним, ранее в США закончилось голосование на выборах президента - последние избирательные участки для очного голосования закрылись на Аляске.

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов, как сообщалось ранее, состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.