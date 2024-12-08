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Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/RealDonaldTrump

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Асад ушел. Он подвел свою страну. Его покровитель - Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите.

У России вообще не было причин оставаться там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат были ранены или убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и могла продолжаться вечно", - написал Дональд Трамп.

По его словам, экономика России сейчас ослаблена.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить это безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских лиц. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается, и если так будет продолжаться и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - заявил новоизбранный президент США.

Как отмечает Deutsche Welle, 7 декабря Дональд Трамп прибыл в Париж для участия в открытии отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. Он был принят президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Спустя некоторое время к их встрече присоединился глава Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что столица Сирии Дамаск оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

За несколько дней до этого стало известно, что тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197673-tramp-zayavil-o-zhelanii-ukrainy-zaklyuchit-sdelku-s-rossiey/

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