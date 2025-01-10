"Мы должны положить конец этой войне". Трамп рассказал о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку", — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.

Когда может состояться встреча, Трамп также не уточнил, отмечает Reuters.

В пятницу, 10 января, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных планов по встрече президентов пока нет, хотя Москва приветствует желание Дональда Трампа вести диалог. Представитель Кремля отметил, что предварительные условия для диалога не требуются, нужно обоюдное желание лидеров.

"В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать", — сказал он.

Еще в ноябре агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Владимир Путин открыт к переговорам по поводу прекращения огня, но на своих условиях. Он не готов идти на значительные территориальные уступки, а также выступает против вступления Украины в НАТО.

Трамп ранее допускал, что переговоры с Путиным могут пройти в течение шести месяцев после его вступления в должность.

Песков в четверг сказал, что пока запросов на такую встречу от американской стороны не поступало.

Сам Путин на "прямой линии" в декабре говорил, что готов встретиться с Трампом.

В ноябре, через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах, газета Washington Post писала, что избранный президент поговорил по телефону с Путиным и обсудил войну в Украине.

В Кремле эту информацию назвали "чистой выдумкой".

Как Трамп собирается закончить войну в Украине?

Во время президентской гонки Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине за "24 часа". Однако после победы на выборах его планы перестали быть настолько амбициозными. После того, как шестого января Конгресс утвердил результаты голосования, Трамп начал говорить о том, что войну можно будет прекратить за полгода.

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог, назначенный Трампом на эту должность после выборов и пока не получивший официальных полномочий, в свою очередь заявил в интервью телеканалу Fox News, что "в ближайшее время" избранный президент сможет предложить "приемлемое решение" для окончания войны. Он добавил, что его личная цель — завершить войну в течение 100 дней.

После заявлений Келлога, в четверг, 9 января, издание Financial Times выпустило материал, в котором со ссылкой на неназванных европейских чиновников рассказало, что команда Трампа сейчас пересматривает подход к завершению конфликта России и Украины и пока не знает, как остановить войну.

"Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", — сказал один из собеседников FT.