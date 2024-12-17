Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по мирным переговорам об Украине
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Дональд Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Избранный президент США ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
"Это должно остановиться. И мы прикладываем усилия для этого. <...> Мы будем разговаривать с президентом Путиным и с представителями президента Зеленского и представителями Украины. Мы должны это остановить", — заявил Трамп.
По словам Трампа, Зеленский "хочет мира".
Трамп сообщил также, что считает неверным решение уходящей администрации разрешить удары вглубь России, допустив, что отменит его, и предложил Зеленскому готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта.
При этом политик, когда ему задали вопрос о том, должна ли Украина передать России часть своей территории, заявил, что даст свой ответ "после первой встречи с лидерами России и Украины".
Напомним, ранее новоизбранный президент США заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его заявлении отреагировали и в Украине, и в России.
Добавим, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам".
После того, как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200949-tramp-zayavil-o-nebolshom-progresse-po-mirnym-peregovoram-ob-ukraine/