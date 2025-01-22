WSJ: Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну на Украине за сто дней, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлогу завершить войну на Украине за сто дней.

"Почти никто не думает, что он сможет это сделать, особенно русские", - пишут авторы статьи.

Обозначается мнение, что роль Келлога в качестве специального посланника в Украине - первый шаг в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам. Но заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал в ходе предвыборной кампании.

Кит Келлог. Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

В день инаугурации Трампа Путин дал понять, что не торопится с урегулированием войны на Украине, отмечается в статье. На что Трамп ответил критикой вторжения России в Украину, заявив, что Путин "уничтожает Россию, не заключая сделку".

"Будучи спецпредставителем Трампа на Украине, Келлог будет консультировать его по переговорам, но неясно, ищет ли Трамп советов.

Джон Болтон, который конфликтовал с Трампом, будучи его советником по национальной безопасности в Белом доме в 2018 и 2019 годах, сказал, что однажды слышал, как Трамп сказал, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу", - пишут авторы статьи.

Прошлый военный опыт Келлога может быть важен для Трампа в оценке ситуации с войной в Украине, однако Келлог никогда не был дипломатом, и, если судить по его опыту работы в Белом доме, он не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией, пишут авторы со ссылкой на слова бывших коллег отставного генерала.

Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".