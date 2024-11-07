"Люди хотят уверенности и свободы": Зеленский высказался о победе Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который накануне выиграл выборы президента США, передает NUR.KZ.

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Зеленский отметил, что победа Трампа была убедительна.

"Для нас в Украине и для всей Европы было крайне важно постоянно слышать слова тогдашнего 45-го президента США о "мире через силу". И если это станет принципом политики 47-го президента США, то Америка и весь мир, несомненно, выиграют от этого.

Люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. А для нас это означает жизнь без российской агрессии, с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками", - заявил глава Украины в своем вечернем обращении.

Он отметил, что ранее, в июле и в сентябре, уже говорил с Трампом по телефону.

"У нас есть постоянное взаимодействие на командном уровне. Как всегда, мы, безусловно, ценим двухпартийную поддержку США. Мы говорили обо всех пунктах "Плана победы". На встрече в Нью-Йорке, а также на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе и в Белом доме. По обороне, по экономике и по будущему после войны – у нас есть потенциал для более тесного сотрудничества. Это то, что сделает Украину, Америку и весь свободный мир более успешными", - считает Зеленский.

Позже он сообщил, что поговорил с Трампом по телефону и поздравил его с победой.

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу.

Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для спокойного и справедливого мира", - заключил украинский лидер.