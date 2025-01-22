Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить войну "легким" путем

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, в противном случае Россию ждут новые санкции, передает NUR.KZ.

"Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным... Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней.

С учетом всего этого я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну" Дальше будет только хуже", - заявил в своем посте Дональд Трамп

Трамп отметил, что если сейчас не достигнуть "сделки", то у американского не останется другого выбора, как ввести новые санкции против России - "на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе".

"Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пора договориться. Никаких больше потерь жизней!" - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".

Сегодня стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.