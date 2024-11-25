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Три главных препятствия к быстрому окончанию конфликта в Украине назвал Кулеба

Опубликовано:

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Mandel Ngan / AFP / Getty Images

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN назвал три фактора, которые мешают быстрому окончанию конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение. И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем, что ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве", — сказал Кулеба.

Журналист спросил у него, существуют ли опасения, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут требовать от Украины отказаться от территорий.

Бывший министр ответил, что Киев "не надевает розовые очки" в отношении нового состава Белого дома, и предложил не "начинать разговор с того, что Украина готова принять", а говорить о том, что для соглашения сделает Россия.

"Я не буду скрывать, что люди в Украине нервничают из-за этого последнего, последнего удара", — добавил Кулеба.

Ранее в Росси называли условия для переговоров, одно из которых отказ Киева от Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также снятие международных санкций и отказ от интеграции Украины в НАТО.

Украина настаивает на возвращении прежних границ с Россией и получении гарантий безопасности. Зеленский предполагал, что идея "быстро решить" конфликт означает "потери для Украины".

Напомним, 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру. Удар был нанесен по военно-промышленному объекту, который, по словам главы РФ, был поражен.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.

Контекст

19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191764-tri-glavnyh-prepyatstviya-dlya-k-bystromu-okonchaniyu-konflikta-v-ukraine-nazval-kuleba/

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