Запад готовится к войне против России и Беларуси, заявили в Совбезе Беларуси

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и РБ, передает NUR.KZ со ссылкой на "БелТА".

Соответствующее заявление Вольфович сделал во время международной научно-практической конференции "Безопасность Союзного государства: вызовы и угрозы".

"Беларусь и Россия в условиях острого геополитического противоборства продолжают находиться под влиянием нарастающих негативных тенденций в сфере обеспечения безопасности... Мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад фактически в открытую готовится к военным действиям против России и Беларуси", - заявил представитель Совбеза РБ.

Он добавил, что у западных границ Союзного государства наращивается присутствие войск США и НАТО, усиливается и без того мощное политическое и экономическое давление со стороны Вашингтона и его союзников.

По его данным, с начала 2024 года на территории Европы проведено более 400 учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих.

Вольфович подчеркнул, что все большую актуальность приобретает ядерная повестка, о чем свидетельствует начало процесса модернизации американского тактического ядерного оружия, находящегося в европейских странах.

Напомним, в начале осени во время торжественного мероприятия по случаю Дня народного единства в Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможном начале третьей мировой войны.

"Нападение на Беларусь, запомните это, - это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - подчеркнул тогда белорусский лидер.

В начале года Александр Лукашенко уже заявлял, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

В апреле этого года Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.