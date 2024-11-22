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Эзотерика

Минобороны России назвало цель первого удара новой ракетой в Украине

Опубликовано:

Ракета
Боевая ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве обороны России назвали цель удара новой ракетой "Орешник" - ею был объект оборонно-промышленного комплекса Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

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Как сообщается в Telegram-канале министерства, удар баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" был нанесен 21 ноября в ответ на применение американского и британского оружия.

"Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ракета нанесла также поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил.

В Украине эту информацию не комментировали.

Об "Орешнике" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, целью был "один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов". Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

Напомним, сегодня ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Произошло это на фоне специального обращения Путин, в котором глава РФ заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер. По его словам, 19 ноября 6 американскими ракетами ATACMS и 21 ноября британскими системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла удар новой ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" по украинскому Днепру.

Он добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.

Контекст

19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Информацию ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, но он тоже не стал прямо подтверждать, что получил разрешение на удары по территории России.

Между тем и в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что официального подтверждения информации о разрешении США на удары по РФ ракетами ATACMS нет. Однако, если это все же подтвердится, Россия намерена ответить на удары.

А позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191433-minoborony-rossii-nazvalo-cel-pervogo-udara-novoy-raketoy-v-ukraine/

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