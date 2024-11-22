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Просили ли казахстанцы эвакуировать их из Украины, рассказал посол

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Флаги Казахстана и Украины
Флаги Казахстана и Украины. Иллюстративное фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев рассказал о том, поступали ли запросы от казахстанцев об эвакуации из страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Дархан Калетаев, запросов от граждан Казахстана не поступало.

"В настоящее время посольством установлена связь с 300 гражданами РК, которые находятся на территории Украины", - сообщил Калетаев.

Также казахстанцам предлагается в целях безопасности рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину из-за участившихся артиллерийских обстрелов и воздушных атак.

"По состоянию на 22 ноября 2024 года на консульском учете Посольства Республики Казахстан в Украине зарегистрировано 1789 граждан РК, в том числе на постоянном консульском учете 1193 гражданина РК, на временном консульском учете - 596 граждан РК", - добавили в посольстве Казахстана в Украине.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров добавил, что посольство работает в штатном режиме, в МИД действует Ситуационный центр, который мониторит ход развития событий.

"По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсов на данном этапе не планируется.

Как вы знаете, военные действия в Украине продолжаются не первый год. По нашим подсчётам, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом, точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране", - сообщил Смадияров.

Он добавил, что казахстанские дипломаты готовы оказать всю необходимую помощь при обращении соотечественников.

"В любом случае, мы будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - резюмировал представитель МИД.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что на днях по территории России были нанесены ракетные удары. Это, с его слов, придало конфликту с Украиной глобальный характер.

Также президент России сообщил, что в Днепре (город в Украине) удалось успешно поразить предприятие "Южмаш" на котором производили ракетную технику. Он уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

После его заявления стало известно, что президент Казахстана дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

О применении Россией новых баллистических ракет высказывались в НАТО. А позже Путин раскрыл, против каких объектов РФ будет применять свои ракеты.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191265-prosili-li-kazahstancy-evakuirovat-ih-iz-ukrainy-rasskazal-posol/

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