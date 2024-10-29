"Абсолютно беспомощной" назвали Камалу Харрис в штабе Дональда Трампа

Команда предвыборной кампании Трампа назвала его оппонентку Камалу Харрис совершенно беспомощной из-за ее поведения во время визита на завод, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте американской консервативной газеты New York Post, в понедельник вице-президент Камала Харрис посетила завод по производству полупроводников в Мичигане.

Приблизившись к большому куску кремния, закрытому пластиковой пленкой, Харрис спросила, может ли она его потрогать. Проводивший экскурсию для вице-президента рабочий немедленно ответил, что трогать кремний нельзя.

"Я рада, что спросила", - отреагировала Харрис.

"Они очень острые", - пояснил другой рабочий. На что вице-президент шутливо ответила: "И блестящие".

В аккаунте команды Трампа в соцсети Х опубликовали видео с этим эпизодом, охарактеризовав поведение Камалы Харрис совершенно беспомощным ("she's totally helpless").

Отметим, что кандидаты в президенты США в преддверии выборов периодически делают резкие высказывания в сторону друг друга.

Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис угрозой демократии и худшим вице-президентом в истории.

А до этого в Висконсине Харрис раскритиковала заявления Трампа о том, что он является "отцом ЭКО". А также высказывания о том, что 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь отменить его поражение в 2020 году, было "днем любви".

До этого Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, которое представитель штаба Трампа охарактеризовала его как провальное.

Недавно политик раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты. Также Камала Харрис заявила, что Владимир Путин мог бы "сидеть в Киеве", если бы президентом США был Дональд Трамп.

А действующий президент США Джо Байден призвал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.

В свою очередь Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время митинга. Кроме того, несколько дней назад штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.