Джефф Безос объяснил, почему принадлежащее ему СМИ не будет поддерживать кандидатов на выборах в США

Джефф Безос объяснил, почему принадлежащая ему газета The Washington Post не будет поддерживать кандидатов на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В конце прошлой недели газета The Washington Post заявила, что, вопреки 50-летней традиции, она не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты США. Сообщается, что редакция намеревалась поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, однако публикация была заблокирована владельцем издания Джеффом Безосом. Это вызвало критику среди читателей, часть которых отказалась от подписки на газету.

Безос, владеющий Post с 2013 года, отметил, что не вмешивался в поддержку кандидатов в двух предыдущих президентских выборах — в 2016 и 2020 годах. Он назвал нынешнее решение принципиальным, утверждая, что поддержка кандидатов подрывает доверие к независимости СМИ.

"Редакционная поддержка не влияет на результаты выборов, но создает ощущение предвзятости", — заявил он.

Бзос объяснил, что считает важным восстанавливать общественное доверие к новостным изданиям.

Решение Безоса также привело к тому, что треть членов редакционного совета The Post подали в отставку.