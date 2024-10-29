Илон Маск намерен сократить бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Трампа

Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Илон Маск заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США и поручит ему работу над правительственной эффективностью, он уменьшит федеральный бюджет на 2 трлн долларов. Для этого потребуется режим строгой экономии, аналогичный тем мерам, которые принимались в США после Второй мировой войны.

Эта сумма превышает годовые расходы Конгресса на государственные агентства, включая оборонные, и может привести к значительным сокращениям программ социальных пособий, включая льготы для ветеранов.

В прошлом году правительство США израсходовало 6,75 трлн долларов, из которых 5,3 трлн направлено на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону, льготы ветеранам и оплату процентов по госдолгу.

При этом компании Маска, Tesla и SpaceX, выигрывают от федеральных расходов благодаря многомиллиардным контрактам и налоговым льготам на электромобили.