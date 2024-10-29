Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Илон Маск намерен сократить бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Трампа

Опубликовано:

Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Свежая публикация по теме:
Джефф Безос объяснил, почему принадлежащее ему СМИ не будет поддерживать кандидатов на выборах в США

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Илон Маск заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США и поручит ему работу над правительственной эффективностью, он уменьшит федеральный бюджет на 2 трлн долларов. Для этого потребуется режим строгой экономии, аналогичный тем мерам, которые принимались в США после Второй мировой войны.

Эта сумма превышает годовые расходы Конгресса на государственные агентства, включая оборонные, и может привести к значительным сокращениям программ социальных пособий, включая льготы для ветеранов.

В прошлом году правительство США израсходовало 6,75 трлн долларов, из которых 5,3 трлн направлено на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону, льготы ветеранам и оплату процентов по госдолгу.

При этом компании Маска, Tesla и SpaceX, выигрывают от федеральных расходов благодаря многомиллиардным контрактам и налоговым льготам на электромобили.

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2179989-ilon-mask-nameren-sokratit-byudzhet-ssha-na-2-trln-dollarov-v-sluchae-pobedy-trampa/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie