Илон Маск намерен сократить бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Трампа

Илон Маск намерен сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Илон Маск заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США и поручит ему работу над правительственной эффективностью, он уменьшит федеральный бюджет на 2 трлн долларов. Для этого потребуется режим строгой экономии, аналогичный тем мерам, которые принимались в США после Второй мировой войны.
Эта сумма превышает годовые расходы Конгресса на государственные агентства, включая оборонные, и может привести к значительным сокращениям программ социальных пособий, включая льготы для ветеранов.
В прошлом году правительство США израсходовало 6,75 трлн долларов, из которых 5,3 трлн направлено на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону, льготы ветеранам и оплату процентов по госдолгу.
При этом компании Маска, Tesla и SpaceX, выигрывают от федеральных расходов благодаря многомиллиардным контрактам и налоговым льготам на электромобили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2179989-ilon-mask-nameren-sokratit-byudzhet-ssha-na-2-trln-dollarov-v-sluchae-pobedy-trampa/