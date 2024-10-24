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Уоррен Баффет заявил, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США

Опубликовано:

Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: Daniel Zuchnik/WireImage

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway заявила, что Уоррен Баффет не поддерживает ни одного кандидата на президентских выборах в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Инвестиционная компания Berkshire Hathaway выразила обеспокоенность ростом мошенничества, связанного с именем Уоррена Баффета. Мошенники используют его имя для продвижения инвестиционных продуктов и политических кандидатов в социальных сетях. В ответ компания разместила официальное заявление на своем сайте.

В заявлении подчеркивается, что господин Баффет не одобряет инвестиционные продукты и не поддерживает политических кандидатов. Это сообщение появилось на фоне того, что многие известные предприниматели США поддержали либо Камалу Харрис, либо Дональда Трампа.

Также заявление компании подчеркнуло проблему использования дипфейков с изображениями известных личностей в мошеннических и политических целях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178441-uorren-baffet-zayavil-chto-ne-podderzhivaet-ni-odnogo-iz-kandidatov-v-prezidenty-ssha/

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