Уоррен Баффет заявил, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway заявила, что Уоррен Баффет не поддерживает ни одного кандидата на президентских выборах в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Инвестиционная компания Berkshire Hathaway выразила обеспокоенность ростом мошенничества, связанного с именем Уоррена Баффета. Мошенники используют его имя для продвижения инвестиционных продуктов и политических кандидатов в социальных сетях. В ответ компания разместила официальное заявление на своем сайте.

В заявлении подчеркивается, что господин Баффет не одобряет инвестиционные продукты и не поддерживает политических кандидатов. Это сообщение появилось на фоне того, что многие известные предприниматели США поддержали либо Камалу Харрис, либо Дональда Трампа.

Также заявление компании подчеркнуло проблему использования дипфейков с изображениями известных личностей в мошеннических и политических целях.